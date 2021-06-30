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Сантехника от этого «страдает»: что нельзя смывать в раковину?

30.06.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сантехника от этого «страдает»: что нельзя смывать в раковину?

Некоторые люди часто задумываются о том, почему же у них достаточно быстро засоряются трубы на кухне или же в ванной. Но при этом не понимают, что вся проблема кроется в происхождении отходов. Ведь некоторые вещества или продукты ни в коем случае нельзя смывать, иначе они могут очень сильно навредить сантехнике. В идеале стоит отправлять их в мусорное ведро.

 

1. Глиняные маски


Фото: zen.yandex.ru

Все маски, которые содержат в себе глину, после вашего использования оказываются на трубах, что в дальнейшем провоцирует появление твердых отложений. Именно они и засоряют слив.

2. Масла


Фото: blog.aport.ru

Различные средства, которые содержат в себе масла, также могут плохо повлиять на слив воды. Это происходит из-за того, что жиры слоями могут отложиться на поверхности трубы, тем самым ухудшая их работу.

3.Бомбочки для ванны 


Фото: soap-formula.ru

Несмотря на то, что такие бомбочки очень популярны, (ведь достаточно бросить их в воду и смотреть, как они расщепляются в воде, окрашивая ее в разные оттенки) их состав не так безопасен для труб. А все потому, что в бомбочках есть специальное порошкообразное вещество, которое в дальнейшем облепляет трубы изнутри.

4. Волосы


Фото: hair.ru

Особенно это касается тех, у кого либо слишком густые волосы, либо наблюдается сильное выпадение. В обоих случаях может произойти следующее: волосы спутаются в единый комок, на котором будет скапливаться вся грязь, а потом этот комок будет препятствовать нормальному сливу.

5. Остатки кофе


Фото: blog.metorganic.ru

Лучше все-таки кофейную гущу выбрасывать в мусорное ведро, потому что иначе частицы смогут осесть на трубах, тем самым спровоцировать засоры.

6. Кипяток 


Фото: penzasmi.ru

В данном случае стоит быть особенно аккуратными тем, у кого установлены именно пластиковые трубы. Если температура воды превышает шестьдесят градусов, то есть возможность повредить пластик. Это может привести к тому, что произойдет прорыв.

7. Пищевые отходы


Фото: eco-souz.org

Хочется верить, что большинство людей после трапезы выкидывают остатки еды именно в мусорное ведро, а не в раковину, а потом отправляются мыть посуду уже без каких-либо пищевых отходов. Иначе это приведет к тому, что еда разбухнет и облепит внутри трубу, тем самым препятствуя проходимости воды.

Именно эти вещества и продукты могут спровоцировать проблемы с сантехникой. Обязательно выкидывайте их в мусорное ведро, если вы не хотите негативных последствий.

 

По материалам сайта ytro.news

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Некоторые люди часто задумываются о том, почему же у них достаточно быстро засоряются трубы на кухне или же в ванной. Но при этом не понимают, что вся проблема...
 
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