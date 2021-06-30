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В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов
Источник материала: ОНТ
На Ближнем Востоке – обострение конфликта. В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов.
Власти Израиля снесли магазин, владелец которого – палестинец. На месте должны были возвести археологический парк. Это вызвало недовольство у местных жителей.
Протестующие перешли к силовому решению конфликта. Участники акции бросали пиротехнику, камни, нападали на полицию. Два бойца получили травмы, пострадали и припаркованные машины.
В ответ правоохранители открыли огонь резиновыми пулями, применили газовые и звуковые бомбы.
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На Ближнем Востоке – обострение конфликта. В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов. Власти Израиля снесли магазин, владелец...
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