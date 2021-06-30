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В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов

30.06.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов

На Ближнем Востоке – обострение конфликта. В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов. 

Власти Израиля снесли магазин, владелец которого – палестинец. На месте должны были возвести археологический парк. Это вызвало недовольство у местных жителей.


Протестующие перешли к силовому решению конфликта. Участники акции бросали пиротехнику, камни, нападали на полицию. Два бойца получили травмы, пострадали и припаркованные машины. 

В ответ правоохранители открыли огонь резиновыми пулями, применили газовые и звуковые бомбы. 

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На Ближнем Востоке – обострение конфликта. В Иерусалиме вспыхнули очередные беспорядки из-за выселения арабских районов.  Власти Израиля снесли магазин, владелец...
 
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