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Новорожденные ничего не понимают? 5 занимательных фактов о младенцах!

30.06.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новорожденные ничего не понимают? 5 занимательных фактов о младенцах!

Многие родители думают, что их маленький ребенок совсем ничего не понимает. И осознание к нему приходит только через достаточно большой промежуток времени. Однако так ли это на самом деле? Сегодня расскажем в нашем материале.

 

1. Правда ли, что ребенок не видит и не слышит сразу после рождения?


Фото: indicator.ru

Конечно, это миф. Малыши видят и слышат все сразу после рождения. Когда вы разговариваете с ним и показываете свои эмоции, уже в этот момент он впитывает как губка и учится у вас. 

Удивительный факт: многие дети помнят песни, которые им пели, когда они еще были в животике. Конечно, они забыли само время в утробе, но песня остается в голове. Делаем вывод: общаться можно с ребенком уже во время беременности. 

2. Правда ли, что до того, как ребенок заговорит, он общается только с помощью плача?


Фото: zdravlandiya.ru

И это миф. Совсем еще малыш передает вам информацию через свою мимику, через смех, улыбку и плач (в случае недовольства). Спустя некоторое время после рождения ребенка вы уже по интонации понимаете, что именно хочет ваше дитя. Особенно это чувство развито у матерей.

3. Правда ли, что ребенок «переворачивает весь дом», чтобы вам докучать?


Фото: dvhab.ru

Нет, это миф. Дети до 5 лет еще не делают осознанных поступков. Переворачивая все «с ног на голову», они изучают окружающий мир. Детям нужно понять, как работают эти вещи, что можно с ними сделать, при какой силе удара они сломаются. Позвольте ребенку поиграть в маленького исследователя. Но, конечно, это не должно выходить за определенные границы. 

4. Правда ли, что младенцы лучше воспринимают информацию, когда что-то пробуют и копируют, а не когда их заставляют что-то сделать?


Фото: sleep-expert.ru

Да, это правда. В игровой форме дети лучше воспринимают информацию. Их захватывают новые знания, потому что они исходят от человека, который их чем-то заинтересовал. А если еще и можно попрактиковаться сразу, то это будет настоящее счастье для ребенка. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с раннего возраста интересовался спортом, то сами занимайтесь им дома. И так работает со многими вещами. Стоит только попробовать. 

5. Правда ли, что мозг ребенка активнее развивается в школьный период?


Фото: mamsila.ru

Естественно, это миф. Головной мозг ребенка развивается активнее всего до рождения и в течение первых двух лет жизни. Этот период времени является одним из самых важных. Когда вы кормите ребенка, то 75% питательных веществ уходят на развитие головного мозга. Небольшая игра с вашим малышом может создать тысячи нейронных соединений в мозге. 

Чем больше вы даете ласки и заботы своему ребенку, тем лучше развивается его мозг. Простые игры также способствуют этому. 

 

По материалам сайта unicef.org

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Многие родители думают, что их маленький ребенок совсем ничего не понимает. И осознание к нему приходит только через достаточно большой промежуток времени. Однако...
 
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