Названы 5 самых полезных круп. Есть ли в списке ваша любимая?

Источник материала: ОНТ

Все знают, что нужно есть как можно больше свежих овощей и сезонных фруктов, однако, что вы скажете о крупах? Специалисты пришли к мнению, что ежедневно эти продукты должны составлять почти сорок процентов от всего рациона. В крупах присутствуют необходимые нашему организму различные витамины и микроэлементы, которые нельзя получить из других источников. В этой статье мы рассмотрим пять самых полезных круп.

Булгур



Фото: eda.ru

Вашему организму потребовались витамины В и Е группы, а также кальций, железо, магний и бета-каротин? Тогда вам срочно необходимо приготовить себе булгур. Эта крупа минимизирует вероятность появления камней и выполняет защитную функцию для печени, способствуя оттоку желчи.

Гречка



Фото: profile.ru

Эта крупа является чуть ли не всеобщим достоянием постсоветского пространства. Как только в стране намечается кризис, с магазинных полок в мгновение ока исчезают запасы гречки. Так уж повелось, что в сознании наших людей закрепилось понятие: если в доме нет гречки, значит в доме нет еды. Отчасти это очень хорошее утверждение, ведь гречка является источником растительного протеина, антиоксидантов и медленных углеводов. Частое употребление гречки способствует выведению холестерина из организма. Следовательно, снижается вероятность возникновения у человека сахарного диабета. Гречка – излюбленный продукт всех ЗОЖников и худеющих.

Цельнозерновая овсянка



Фото: tvernews.ru

Для многих каши – это кошмарные воспоминания из детсадовского периода, однако оказывается нас не зря заставляли есть эти блюда. Овсянка содержит большое количество грубой клетчатки, витаминов, полезных микроэлементов и белка. Употребление этого продукта значительно снижает уровень сахара в крови, улучшает состояние волос и кожи, а также способствует защите сосудов от избыточного холестерина.

Рис



Фото: multivarenie.ru

Эта крупа является фаворитом азиатской кухни, где приготовление большинства блюд включает в себя наличие риса. Он может выступить в качестве источника цинка. Это вещество помогает восстановить слизистые и эпидермис. Однако стоит понимать, что цинк содержится исключительно в буром рисе. Главное «богатство» спрятано в шелухе: там содержится в большом количестве фосфор, магний, клетчатка, витамин B и цинк. Если в вашем рационе присутствует очищенный белый рис, то знайте, что вы не употребляете ничего полезного – только сплошные углеводы.

Кукурузная крупа



Фото: attuale.ru

В этом продукте наблюдается полное отсутствие глютена, что играет на руку многим людям, у которых жуткая непереносимость этого вещества. В целом кукурузная крупа оказывает благоприятное воздействие на всю систему пищеварения.

По материалам сайта lenta.ru

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