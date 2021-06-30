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С бывшего следователя Юшкевича в СИЗО взяли подписку о неразглашении и предъявили новые обвинения

30.06.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшего следователя и инициатора проекта ByChange Евгения Юшкевича задержали 19 апреля по подозрению по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).

С бывшего следователя Юшкевича в СИЗО взяли подписку о неразглашении и предъявили новые обвинения
Дома у него провели обыск, а его самого поместили в СИЗО КГБ, куда долгое время не пускали адвоката. За месяц до задержания в машине, принадлежащей его отцу, неизвестные устанавливали прослушку — соответствующее видео с регистратора Евгений опубликовал в фейсбуке, сообщает spring96.org

Сейчас Юшкевич находится в СИЗО-1, срок содержания под стражей ему продлили до 19 августа. "Весне"стало известно, что кроме ст. 289 УК, ему предъявили обвинения по статьям 342 и 293 Уголовного кодекса. 

У Евгения взяли подписку о неразглашении материалов дела по статье 289 УК, чтобы он даже своим сокамерником не мог рассказать, в чем его конкретн обвиняют. "Весна" рассказывает, что известно о преследовании бывшего следователя и о его теперешнем состоянии в СИЗО.

Инцидент, по которому обвиняют Евгения Юшкевича по акту терроризма, неизвестен. Даже у самого Евгения, которого уже 2,5 месяца содержат под стражей, взяли подписку о неразглашении, чтобы он даже своим сокамерником не мог рассказать обстоятельства дела. 

Также у него на руках нет ни одного документа по этому делу. Но, как рассказывают источники, ему предъявляют «то, чего вообще не существовало, не происходило в реальности». И он, хоть и бывший следователь, сам в шоке от методов и от происходящего в стране и с ним персонально: «вообще ничего общего с законом».

Сам Евгений Юшкевич расценивает свое преследование и задержание как месть за выложенное видео с установкой прослушки в машине его отца, на которой он приехал 17 марта на допрос в Следственный комитет. Тогда Евгений поделился этой информацией в фейсбуке, так как опасался провокаций. Через месяц его задержали.

По статье 342 Уголовного кодекса Евгению Юшкевичу инкриминируют первую часть — организацию и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Но, по словам Евгения, «там нет ничего истинного и правового, и, конечно, он ничего из предъявленного не совершал».

Недавно ему также предъявили обвинение по статье 293 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы. Юшкевича обвиняют в «призывах к насильственным действиям». Но, как говорит сам Евгений, он «нигде и никогда не призывал к насильственным или агрессивным противоправным действиям. Ни в сети, ни в телеграме, ни в закрытых чатах, а наоборот предостерегал от таких действий».

Евгений полагает, что в ближайшее время его могут снова перевести в «Американку» (СИЗО КГБ). Он волнуется об «образе, который в ближайшее время власти могут начать ему создавать после того, как выжать из Романа Протасевича все, что можно».

Переболел на COVID-19, письма не отдают

Сам Евгений держится хорошо, но без особого оптимизма. С сокамерниками отношения хорошие, все друг друга поддерживают. Бывший следователь знает, что ему было написано несколько сотен писем, но их не передают. Получает только единичные.

Недавно он переболел на COVID-19: не чувствовал запахов две недели, большую часть времени проводил во сне от слабости. Потом пошел на поправку. Недавно совсем "ожил": снова начал чувствовать запахи, возобновил чтение и занятия физкультурой во время прогулок.

Преследование Евгения Юшкевича

Евгений Юшкевич ранее уже задерживали по уголовному делу 25 ноября прошлого года. Его подозревали по ч. 1 ст. 342 УК в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Правозащитники признали его политзаключенным. 4 декабря ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде и отпустили на свободу.

4 мая стало известно, что Александр Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за "дискредитирующие поступки", в их числе — Евгения Юшкевича. Он, как и другие лишенные званий, «в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы». 

Кто такой Евгений Юшкевич?

Евгений Юшкевич несколько лет работал следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, потерявших работу из-за своих политических взглядов.

Адрес для писем:

СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского. 2
Евгению Юшкевичу
 
Теги: Минск
 
 
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Бывшего следователя и инициатора проекта ByChange Евгения Юшкевича задержали 19 апреля по подозрению по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).
 
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