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Экс-следователя обвиняют в терроризме, массовых беспорядках и действиях, грубо нарушающих общественный порядок

30.06.2021 16:47 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Бывшего следователя и инициатора проекта ByChange (платформа по поиску новой работы для силовиков - Смартпресс) Евгения Юшкевича кроме ст. 289 УК (Акт терроризма) обвинили ещё и по статьям 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 293 УК (Массовые беспорядки). У Юшкевича взяли подписку о неразглашении материалов дела по статье 289 УК, сообщают правозащитники.

Юшкевича задержали 19 апреля по подозрению по ст. 289 УК. Дома у него провели обыск, а его самого поместили в СИЗО КГБ, куда долгое время не пускали адвоката. За месяц до задержания в машине, принадлежащей его отцу, неизвестные совершали действия, похожие на установку прослушки — соответствующее видео с регистратора Евгений опубликовал в фейсбуке. 

Сейчас Юшкевич находится в СИЗО-1, срок содержания под стражей ему продлили до 19 августа. 

В конце ноября 2020-го Юшкевича уже задерживали по делу об “организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Однако 4 декабря содержание под стражей сменили на подписку о невыезде.

 

 
 
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Бывшего следователя и инициатора проекта ByChange (платформа по поиску новой работы для силовиков - Смартпресс) Евгения Юшкевича кроме ст. 289 УК (Акт терроризма)...
 
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