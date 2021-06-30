|
Экс-следователя обвиняют в терроризме, массовых беспорядках и действиях, грубо нарушающих общественный порядок
30.06.2021 16:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Бывшего следователя и инициатора проекта ByChange (платформа по поиску новой работы для силовиков - Смартпресс) Евгения Юшкевича кроме ст. 289 УК (Акт терроризма) обвинили ещё и по статьям 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 293 УК (Массовые беспорядки). У Юшкевича взяли подписку о неразглашении материалов дела по статье 289 УК, сообщают правозащитники.
Юшкевича задержали
Сейчас Юшкевич находится в СИЗО-1, срок содержания под стражей ему продлили до 19 августа.
В конце ноября 2020-го Юшкевича уже задерживали по делу об “организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Однако 4 декабря содержание под стражей сменили на подписку о невыезде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-следователя обвиняют в терроризме, массовых беспорядках и действиях, грубо нарушающих общественный порядок
Бывшего следователя и инициатора проекта ByChange (платформа по поиску новой работы для силовиков - Смартпресс) Евгения Юшкевича кроме ст. 289 УК (Акт терроризма)...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)