Источник материала: Смартпресс

В интернет-магазине МТС стартовали продажи обновленных ноутбуков HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15. Для усовершенствованных устройств серии MagicBook характерны высокая производительность, малый вес, компактные габариты и удобство в использовании.







Обновленные ноутбуки HONOR MagicBook – универсальные инструменты для работы, общения и развлечений. Они отлично подойдут для решения самых разных задач и могут быть полезны как студентам, так и профессионалам.

Обе модели работают на базе процессора Intel Core 11-ого поколения, которые демонстрируют феноменальное быстродействие. По сравнению с чипами предыдущего поколения их производительность выросла на 21%. Для работы с особо ресурсозатратными задачами предусмотрен режим повышенной производительности – он активируется простым нажатием клавиш Fn и P.

Уникальная система охлаждения ноутбуков поддерживает стабильно низкую температуру в течение длительного времени. Мощная батарея емкостью 56 Вт/ч обеспечивает до 10,5 часов автономной работы в режиме воспроизведения локального Full HD видео. Среди других интересных особенностей новинок – прочный алюминиевый корпус, яркие и четкие FullView-экраны с режимом защиты зрения Eye Comfort и наличием модуля Wi-Fi 6.

При этом, обе модели достаточно компактны и легки. Толщина корпуса HONOR MagicBook 14 составляет всего 15,9 мм, а весит он 1,38 кг. HONOR MagicBook 15 весит 1,53 кг при толщине 17 мм.

14-дюймовый ноутбук HONOR MagicBook 14 можно приобрести за 2699 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 245,36 рубля, а на два года – 117,34 рубля.

15,6-дюймовый HONOR MagicBook 15 доступен за 2999 рублей. Его можно оформить в рассрочку на год с ежемесячным платежом 272,63 рубля или на два года – с платежом 130,39 рубля.

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