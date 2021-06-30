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Стартовали продажи обновленных ноутбуков HONOR MagicBook
30.06.2021 16:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В интернет-магазине МТС стартовали продажи обновленных ноутбуков HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15. Для усовершенствованных устройств серии MagicBook характерны высокая производительность, малый вес, компактные габариты и удобство в использовании.
Обновленные ноутбуки
Обе модели работают на базе процессора Intel Core 11-ого поколения, которые демонстрируют феноменальное быстродействие. По сравнению с чипами предыдущего поколения их производительность выросла на 21%. Для работы с особо ресурсозатратными задачами предусмотрен режим повышенной производительности – он активируется простым нажатием клавиш Fn и P.
Уникальная система охлаждения ноутбуков поддерживает стабильно низкую температуру в течение длительного времени. Мощная батарея емкостью 56 Вт/ч обеспечивает до 10,5 часов автономной работы в режиме воспроизведения локального Full HD видео. Среди других интересных особенностей новинок – прочный алюминиевый корпус, яркие и четкие FullView-экраны с режимом защиты зрения Eye Comfort и наличием модуля Wi-Fi 6.
При этом, обе модели достаточно компактны и легки. Толщина корпуса HONOR MagicBook 14 составляет всего 15,9 мм, а весит он 1,38 кг. HONOR MagicBook 15 весит 1,53 кг при толщине 17 мм.
14-дюймовый ноутбук
15,6-дюймовый
СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732
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В интернет-магазине МТС стартовали продажи обновленных ноутбуков HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15. Для усовершенствованных устройств серии MagicBook характерны высокая...
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