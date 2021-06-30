Украина помогла Беларуси электричеством в связи с отключением Лукомльской ГРЭС

Вечером 23 июня Украина предоставила Беларуси 300 тысяч киловатт-часов электроэнергии в режиме аварийной помощи в связи с отключением мощностей Лукомльской ГРЭС, свидетельствуют данные компании «Укрэнерго» о работе энергосистемы 22-28 июня.



Источник: vitebsk.cc

«23 июня 2021 года с 22:15 до 24:00 оператором системы передачи Беларуси была активирована аварийная помощь от объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины, — говорится в сообщении украинской компании. — Причиной стал дефицит электроэнергии в ОЭС Беларуси из-за аварийного отключения генерирующих мощностей — Лукомльской ГРЭС, которая в то время работала на мощности 1.400 МВт. Суммарная величина аварийной помощи составила 0,3 млн кВт∙ч», передает БелаПАН .

Вечером 23 июня на Лукомльской ГРЭС произошло возгорание во второй секции трансформаторной подстанции ТН-330. Через час пожар был ликвидирован. По информации «Белэнерго», причиной ЧП стала аномальная температура. Без света остались сотни тысяч жителей Беларуси.

С начала 2021 года Украина выступала единственным покупателем белорусского электричества. По данным «Укрэнерго», за январь-май было приобретено 522,612 млн кВт∙ч электроэнергии из Беларуси, что составило 53,23% всего импорта.