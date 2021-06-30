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Жителя Белыничей приговорили к «химии» за комментарии в адрес трех сотрудников милиции

30.06.2021 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

30-летнего жителя Белыничей Ростислава Кушнерова осудили на два с половиной года «химии» за оскорбительные комментарии о трех сотрудниках милиции. Кроме того, он должен выплатить силовикам по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.

Жителя Белыничей приговорили к «химии» за комментарии в адрес трех сотрудников милиции

Уголовное дело в отношении Кушнерова за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК) рассматривали в суде Ленинского района Могилева под председательством судьи Елены Литвиной. Государственное обвинение представляла Елена Исакова. Подсудимый защищал себя сам.

Согласно обвинению, в ноябре и декабре прошлого года Кушнеров, будучи в Москве, оставил в телеграм-канале, который 21 марта 2021 года признан экстремистским, оскорбительные комментарии под фотографиями с личными сведениями потерпевших. В публикации говорилось, что эти сотрудники милиции «участвовали в разгонах мирных демонстрантов и давали ложные свидетельства в судах».

Обвинение настаивало, что в комментариях Кушнерова была допущена в неприличной форме негативная оценка действий сотрудников внутренних дел. Своими высказываниями он «имел умысел публично унизить представителя власти» с целью «подрыва авторитет государственной власти», а также унижения чести и достоинства сотрудников милиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Комментарии Кушнерова признала оскорбительными лингвистическая экспертиза.

Представитель государственного обвинения просила суд наказать Кушнерова тремя годами ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, а также в полном объеме удовлетворить исковые требования потерпевших. Каждый из них оценил моральные страдания в 1 тысячу рублей. Эти средства они собираются отдать на благотворительность.

О том, что житель райцентра попал под уголовное преследование за оскорбительное высказывание о сотруднике Могилевского ОМОН, стало известно в марте из сообщения пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

На видео задержанный мужчина, имя которого не называется, говорит, что «лучше бы этого не писал» и никому «не рекомендует писать"»

В суде Кушнеров признал, что не знал ни одного из потерпевших и не обладал достоверными сведениями об их противоправной деятельности, а в своих мнениях о силовиках опирался на материалы, просматриваемые в социальных сетях.

Мужчина согласился с позицией прокурора, что своими комментариями он безосновательно давал негативную оценку милиционерам, однако выразил сомнение, что «телеграм-канал может подорвать безопасность страны».

По его мнению, милиционеры должны быть психологически устойчивыми к оскорблениям, так как их к этому готовят и «они проходят тысячи тестов». Вместе с тем свои комментарии Кушнеров назвал глупостью, пообещал впредь следить за собой и не унижать людей.

Как следовало из показаний потерпевших, появление оскорбительных комментариев было воспринято ими «болезненно» и создавало психологический дискомфорт.

У обвиняемого решением суда конфискован мобильный телефон. До суда Кушнеров трое суток пробыл под стражей. Теперь находится под подпиской о не выезде.

Приговор вступит в силу через десять 10 дней, если Кушнеров его не обжалует. Пока обвиняемый думает, стоит ли это делать.

 

 

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Теги: Могилев
 
 
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30-летнего жителя Белыничей Ростислава Кушнерова осудили на два с половиной года «химии» за оскорбительные комментарии о трех сотрудниках милиции. Кроме того, он...
 
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