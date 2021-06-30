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Подписант провластного письма Сергей Стать возглавил хоккейную «молодежку»

30.06.2021 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сергей Стась назначен на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси по хоккею.

Подписант провластного письма Сергей Стать возглавил хоккейную «молодежку»
Фото: hockey.by

Кандидатура Стася была утверждена на исполкоме ФХБ после проведенных со специалистом предварительных переговоров. Он будет совмещать должность в «молодежке» с работой у руля ХК «Гомель», передает «Трибуна».

В предстоящем сезоне наша молодежная сборная сыграет в дивизионе IA. Сроки проведения чемпионата пока не оглашены.

 
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Сергей Стась назначен на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси по хоккею.
 
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