Подписант провластного письма Сергей Стать возглавил хоккейную «молодежку»

Сергей Стась назначен на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси по хоккею.



Фото: hockey.by

Кандидатура Стася была утверждена на исполкоме ФХБ после проведенных со специалистом предварительных переговоров. Он будет совмещать должность в «молодежке» с работой у руля ХК «Гомель», передает «Трибуна» .

В предстоящем сезоне наша молодежная сборная сыграет в дивизионе IA. Сроки проведения чемпионата пока не оглашены.