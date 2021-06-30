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Подписант провластного письма Сергей Стать возглавил хоккейную «молодежку»
Источник материала: Навiны
Сергей Стась назначен на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси по хоккею.
Кандидатура Стася была утверждена на исполкоме ФХБ после проведенных со специалистом предварительных переговоров. Он будет совмещать должность в «молодежке» с работой у руля ХК «Гомель», передает
В предстоящем сезоне наша молодежная сборная сыграет в дивизионе IA. Сроки проведения чемпионата пока не оглашены.
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Сергей Стась назначен на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси по хоккею.
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