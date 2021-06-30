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Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявили еще два обвинения

30.06.2021 17:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявили еще два обвинения
Евгений Юшкевич / Instagram​
Бывшему следователю, инициатору проекта ByChange Евгению Юшкевичу предъявили еще два обвинения, пишет spring96.org. С апреля он находится за решеткой, сначала в СИЗО КГБ, после — в СИЗО № 1 в Минске.

Юшкевича задержали по подозрению по статье "Акт терроризма". Правозащитникам стало известно, что ему также предъявили обвинения по статьям "Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и "Массовые беспорядки".

В СИЗО у Евгения Юшкевича взяли подписку о неразглашении, чтобы он даже своим сокамерникам не рассказал, в чем его конкретно обвиняют.

Бывший следователь считает, что ему мстят за выложенное в интернет видео с установкой прослушки в машине его отца, на которой он приехал в марте на допрос в Следственный комитет.

Срок содержания под стражей Юшкевичу продлили до 19 августа. Он был признан политзаключенным еще в конце 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Юшкевича задержали по подозрению по статье «Акт терроризма».
 
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