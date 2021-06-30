Источник материала: UDF



Евгений Юшкевич / Instagram​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявили еще два обвинения Юшкевича задержали по подозрению по статье «Акт терроризма».

Юшкевича задержали по подозрению по статье "Акт терроризма". Правозащитникам стало известно, что ему также предъявили обвинения по статьям "Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и "Массовые беспорядки".В СИЗО увзяли подписку о неразглашении, чтобы он даже своим сокамерникам не рассказал, в чем его конкретно обвиняют.Бывший следователь считает, что ему мстят за выложенное в интернет видео с установкой прослушки в машине его отца, на которой он приехал в марте на допрос в Следственный комитет.Срок содержания под стражей Юшкевичу продлили до 19 августа. Он был признан политзаключенным еще в конце 2020 года.