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Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики пришли в «Модум» К зданию приехали серый бус и зеленый автобус.

Предприятие «Модум», которое выпускает парфюмерию и косметику, сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век».К зданию приехали серый бус и зеленый автобус. Из буса него вышли люди с чемоданчиками. Из автобуса - человек 15 в штатском. На проходной возле вертушки с охранником стоит один из силовой поддержки в штатском.