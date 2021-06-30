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Силовики пришли в «Модум»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Предприятие «Модум», которое выпускает парфюмерию и косметику, сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век».
К зданию приехали серый бус и зеленый автобус. Из буса него вышли люди с чемоданчиками. Из автобуса - человек 15 в штатском. На проходной возле вертушки с охранником стоит один из силовой поддержки в штатском.
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К зданию приехали серый бус и зеленый автобус.
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