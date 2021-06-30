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Оттачивание мастерства личного состава. Военные готовятся к совместным учениям Беларуси и России «Запад – 2021»

30.06.2021 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военнослужащие готовят объекты к проведению совместного стратегического учения Беларуси и России «Запад – 2021». В эти дни бригады солдат осматривают местность в районе предстоящих боевых операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оттачивание мастерства личного состава. Военные готовятся к совместным учениям Беларуси и России «Запад – 2021»

На данном этапе уже проведена разведка и зачистка территории от взрывоопасных предметов. Сейчас военнослужащие занимаются оборудованием командных пунктов, мест для отдыха и приема пищи. Заготавливают конструкции для маскировки районов, позиций и рубежей, занимаемых войсками. А также подготавливают оружие, эффективность которого предстоит оценить. Ведь главная задача предстоящего учения – совместными усилиями отразить угрозу условного государства как на суше, так и на воде.

Оттачивание мастерства личного состава. Военные готовятся к совместным учениям Беларуси и России «Запад – 2021»

Руслан Гирилюк, заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады ВС Беларуси:
В этом году впервые с 2015 года мы участвуем повторно в открытой воде. На данный момент на берегу Днепра проходят сборы по подготовке к этим соревнованиям. Мы осуществляем подготовку команды, которая будет осуществлять участие в качестве понтонного подразделения и выполнять нормативы на воде. Мы делаем акценты на оттачивании мастерства личного состава. Он уже обучен и подготовлен. Однако нет предела совершенству.

Оттачивание мастерства личного состава. Военные готовятся к совместным учениям Беларуси и России «Запад – 2021»

Учение «Запад-2021» должно проходить в течение семи суток с 10 по 16 сентября. Руководить будут начальники Генштабов Вооруженных Сил Беларуси и России. Учение пройдет на территории обеих стран.

 
 
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Новости Беларуси. Военнослужащие готовят объекты к проведению совместного стратегического учения Беларуси и России «Запад – 2021». В эти дни бригады солдат...
 
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