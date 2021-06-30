Трибуна. После выборов о ситуации в Беларуси высказались многие спортсмены, но были и те, кто неожиданно промолчал, хотя казалось, что им точно есть что сказать, пишет





Барьеристка Алина Талай задолго до массового национального подъема во второй половине 2020-го заявляла о приверженности историческим символам беларусов – бело-красным цветам.





Однако на ужасающие события в стране – фальсификации выборов, пытки людей и полное беззаконие, к которому перешла система Лукашенко, – чемпионка Европы-2012 никак не отреагировала. Судя по всему, приняла решение не касаться политики и сконцентрироваться на спорте ввиду приближающейся Олимпиады.





На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет, находящийся под санкциями международного офиса, назвал спортсменов, которые едут на Игры в Токио. Талай среди них не оказалось.





Говорила, что красно-белый – наш цвет

В 2013-м Талай, находящаяся на пике карьеры, давая интервью «Прессболу», рассуждала о флагах. Легкоатлетка говорила, что выросла под красно-зеленым флагом, и отмечала, что он ей нравится, когда поднимается после побед.





«Но все-таки давайте не будем обманывать друг друга: наш цвет – бело-красно-белый», – заявила спортсменка.





Также Талай обмолвилась, что ее окружают люди, мечтающие о национальном возрождении Беларуси. Алина не понимала, почему предыдущие поколения игнорировали этот вопрос. Бегунья предполагала, что людям приходилось просто выживать и думать о хлебе насущном, а не читать книги об истории.





Хоть Талай и давала интервью по-русски, однако высказалась в поддержку беларуского языка:





«Иногда задумывалась бы, подбирая нужные слова [если бы давала интервью на беларуском языке]. Последний раз разговаривала по-беларуски в школе, сейчас у меня такой практики нет. Но, не скрываю, хотелось бы ее иметь. Это все-таки родной язык».





Молчит о поствыборных событиях

Талай по-прежнему никак публично не реагирует на события, начавшиеся со стартом президентской кампании-2020. В последние месяцы она уклоняется от общения с журналистами, а последнее на данный момент интервью дала в июне 2020-го – пропагандистскому изданию «Беларусь сегодня». С тех пор Алина отказывает в общении всем СМИ вне зависимости от их формы собственности и направленности.





Самый запоминающийся эпизод с уходом от общения случился в декабре прошлого года. В отсутствие Эльвиры Герман Алина на 60 метрах с барьерами с результатом 8,10 победила на «Рождественских стартах» в Минске. После золотого финиша к Талай с просьбой сказать несколько слов подошел журналист канала «Беларусь 5» Александр Якубовский. Спортсменка посмотрела на фирменный микрофон телеканала и отказала в общении (отметка 3:43).













Кажется, пролетает мимо Токио

На Олимпиаду-2020 у Талай были большие планы – там беларуска хотела попасть в медали, хотя достижения в последние годы были весьма скромными. Также допускала, что предстоящие Игры могут стать последними в карьере – к Парижу-2024 спортсменке исполнится 35. Окончательное решение Алина хотела принять после Токио, куда отобралась еще в августе 2019-го, пробежав стометровку с барьерами на Гран-при Брюсселя с результатом 12,84 (39-е время сезона-2019).





С тех пор Талай ни разу не выбегала из 13 секунд. Да и стартов на 100-метровке с барьерами у нее с тех пор было негусто – Минск (август 2019-го), Загреб (сентябрь 2019-го) и Дессау (май 2021-го).





В последние пару лет спортсменку донимал перелом стопы и его последствия. Талай рассказывала, что к лету 2020-го набрала приличную форму, но Олимпиаду перенесли. На эту новость уроженка Орши отреагировала пророческими словами:





«Можно успокаивать себя, что это шанс лучше подготовиться. Но ведь есть вероятность получить травму и вообще не выступить в Токио. Словом, ощущения от сложившейся ситуации двоякие».





Талай много времени проводила в Бельгии, где с 2018 года занимается без тренера. Интересно, что на упомянутых «Рождественских стартах» в Минске коучем барьеристки в протоколе значился опытный Виктор Мясников, тренирующий Герман. Но по факту специалист не имел к подготовке Талай никакого отношения – это была чистая формальность.





В августе-сентябре 2020-го Алина планировала выступить на этапах «Бриллиантовой лиги», но по неизвестным причинам на них не отправилась. Также беларуска грустила из-за отмены августовского чемпионата Европы в Париже, где также хотела стартовать.





Олимпийский сезон-2021 Талай начала со стартов в помещениях на 60 м с/б. Лучшее время (8,01) Алина показала в январе на серии IAAF World Challenge в Дюссельдорфе, где финишировала второй. Две недели спустя Талай повторила это время на чемпионате Беларуси в помещениях. И опять второе место – самой быстрой в Могилеве была Герман с цифрами 7,91 (11-й результат зимнего сезона-2020/21).





Сразу после могилевского чемпионата Талай отправилась в польский Торунь на Copernicus Cup. В полуфинале беларуска показала общее восьмое время (8,25) и отобралась в решающий забег. Но на вторую дорожку Алина так и не вышла, отказавшись от старта.





В официальные соревнования оршанка вернулась в мае. Дебютным забегом в 2021 году на 100-метровке с барьерами (до этого дистанции были меньшими) для Талай стал первый международный старт в олимпийском сезоне – World Athletics Continental Tour в немецком Дессау. В полуфинале Алина бежала вместе с Герман, но на дистанции получила травму и не финишировала.





Кажется, повреждение в Германии поставило крест на олимпийский перспективах Талай. Как минимум об этом свидетельствует урезание олимпийских квот, о котором 23 июня объявил НОК Беларуси. В «списке 96» не нашлось место Талай, которая имела на руках именную лицензию в Токио.