"Пятый пакет" санкций: что в нём и почему так быстро?

Если эта информация подтвердится, то "четвёртый" и "пятый" пакеты санкций отделяют всего пару недель - невероятная для ЕС скорость принятия решений.





Что заставляет Запад торопиться с введением новых санкций? Как в Европе были восприняты беларуские контрсанкции? Есть ли признаки того, что принятые санкции работают?





Еврорадио отвечает арт-директор Белорусского свободного театра, программный директор Creative Politics Hub Николай Халезин. На эти и другие вопросыотвечает арт-директор Белорусского свободного театра, программный директор Creative Politics Hub























