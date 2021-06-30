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В Минске погиб рабочий, на него упал элемент стеновой панели каркасного дома весом 2,5 тонны
30.06.2021 17:27 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Минске на территории ОАО "Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова" погиб разнорабочий, сообщила пресс-служба МЧС.
По информации МЧС, трагедия произошла 29 июня. При проведении штукатурных работ в цехе ООО "АльфаХаус" на территории завода с гидравлического подъемного стола на разнорабочего опрокинулся элемент стеновой панели каркасного дома (2,8х11,5 м, 2,5 тонны). Мужчина от полученных травм скончался.
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В Минске на территории ОАО "Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова" погиб разнорабочий, сообщила пресс-служба МЧС. По информации МЧС,...
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