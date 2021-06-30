Оранжевый уровень опасности из-за гроз и жары объявлен на 1 июля

Источник материала: Смартпресс

Синоптики объявили на 1 июля оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз, сообщает Белгидрометцентр.

Так, 1 июля ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, в дневные часы по восточной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С.

В Минске 1 июля днем максимальная температура воздуха достигнет +30°С.