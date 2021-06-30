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«Человек, который даст правильный ответ на вопрос, что делать, будет следующим президентом страны»

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Конечно, санкции, сами по себе ничего не гарантируют. Об этом говорят примеры Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы, Кубы.

«Человек, который даст правильный ответ на вопрос, что делать, будет следующим президентом страны»

Вадим Иосуб. Фото со страницы в Фейсбуке

Санкции делают тяжелее существование режима, но они отнюдь не гарантируют политические изменения. Тем не менее санкции являются важным сигналом, что поведение данного режима неприемлемо, и мировое сообщество с этим мириться не будет.

Позволю себе такую аналогию: в мире существует уголовное наказание, и если человек что-нибудь украл, кого-то ограбил, то он попадает в тюрьму. Отправка человека в тюрьму не всегда ведет к его исправлению. Это не гарантирует, что человек одумается и перестанет в будущем совершать преступление. Но отсутствие такой гарантии — не повод отказаться от уголовного преследования и наказания.

Что касается диалога, то это предложение неактуально с конца августа прошлого года. Много людей, которые выступали за диалог, сейчас находятся под судом. Это как бы ответ властей на приглашение к диалогу: обвинить в преступлениях, которые тянут на 15, 25 лет, а то и расстрел.

Человек, который даст правильный ответ на вопрос, что надо делать и как действовать, будет следующим президентом страны. У меня нет таких компетенций.

 
 
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Вадим Иосуб — о том, что отсутствие гарантий на то, что режим одумается, не повод отказаться от наказания.
 
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