«Человек, который даст правильный ответ на вопрос, что делать, будет следующим президентом страны»

Источник материала: Салiдарнасць

Конечно, санкции, сами по себе ничего не гарантируют. Об этом говорят примеры Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы, Кубы.





Вадим Иосуб. Фото со страницы в Фейсбуке

Санкции делают тяжелее существование режима, но они отнюдь не гарантируют политические изменения. Тем не менее санкции являются важным сигналом, что поведение данного режима неприемлемо, и мировое сообщество с этим мириться не будет.

Позволю себе такую аналогию: в мире существует уголовное наказание, и если человек что-нибудь украл, кого-то ограбил, то он попадает в тюрьму. Отправка человека в тюрьму не всегда ведет к его исправлению. Это не гарантирует, что человек одумается и перестанет в будущем совершать преступление. Но отсутствие такой гарантии — не повод отказаться от уголовного преследования и наказания.

Что касается диалога, то это предложение неактуально с конца августа прошлого года. Много людей, которые выступали за диалог, сейчас находятся под судом. Это как бы ответ властей на приглашение к диалогу: обвинить в преступлениях, которые тянут на 15, 25 лет, а то и расстрел.

Человек, который даст правильный ответ на вопрос, что надо делать и как действовать, будет следующим президентом страны. У меня нет таких компетенций.