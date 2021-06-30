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Посетили десять залов и сделали памятные фото. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для передовиков «Беларуськалия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знакомство с символом политической жизни страны. Во Дворце Независимости 30 июня прошла экскурсия для сотрудников предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полсотни тружеников прибыли из Солигорска – это непосредственно шахтеры, инженеры, мастера, энергетики и машинисты. Каждый из них – передовик в горной промышленности. Предприятие «Беларуськалий» ведет традицию чествования своих лучших работников уже 17 лет. За это время полмиллиона человек были внесены на районную и местную доски почета. Каждый год награждение проходит в знаковых местах страны. 2021 год, пожалуй, особенный. В канун главного праздника страны побывать во Дворце Независимости вдвойне почетнее.
Сергей Ермаков, электрослесарь предприятия «Беларуськалий»:
Сергей Патиюк, директор четвертого рудоуправления предприятия «Беларуськалий»:
Десять залов, несколько парадных холлов, зимний сад, балконы и внутренние дворики. Гости смогли посетить главные локации и сделать памятные фото.
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Посетили десять залов и сделали памятные фото. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для передовиков «Беларуськалия»
Новости Беларуси. Знакомство с символом политической жизни страны. Во Дворце Независимости 30 июня прошла экскурсия для сотрудников предприятия «Беларуськалий»,...
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