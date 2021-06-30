На территории Минского завода автоматических линий погиб рабочий

В Минске на территории завода автоматических линий погиб рабочий.



Источник: «Яндекс. Карты»

Как сообщила пресс-служба МЧС, вечером 29 июня поступило сообщение, что при проведении штукатурных работ в цехе ООО «АльфаХаус» на территории ОАО «Минский завод автоматических линий» на улице Долгобродской, 18, на разнорабочего с гидравлического подъемного стола упал элемент стеновой панели каркасного дома размером 2,8х11,5 м и весом 2,5 тонны.

От полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался.