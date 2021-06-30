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Задержан продюсер фильма об Александре Медведе

30.06.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан продюсер фильма об Александре Медведе
Иллюстративное фото
Силовики пришли в фирму «Модум». Сотрудников заперли в помещении. Задержан совладелец и руководитель «Модума» Виктор Лабкович, сообщает «Наша Ніва».

Напомним, что бизнесмен, имеющий долю в «Юмор ФМ» и «Авторадио», продюсирует фильм об Александре Медведе.

Жизнь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя легла в основу 8-серийного детско-юношеского кино «10 жизней Медведя». Его производство недавно стартовало в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержан совладелец и руководитель «Модума» Виктор Лабкович.
 
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