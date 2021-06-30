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Задержан продюсер фильма об Александре Медведе
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Напомним, что бизнесмен, имеющий долю в «Юмор ФМ» и «Авторадио», продюсирует фильм об Александре Медведе.
Жизнь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя легла в основу 8-серийного детско-юношеского кино «10 жизней Медведя». Его производство недавно стартовало в Минске.
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