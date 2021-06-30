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«Пятый пакет» санкций: что в нём и почему так быстро?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Если эта информация подтвердится, то «четвёртый» и «пятый» пакеты санкций отделяют всего пару недель - невероятная для ЕС скорость принятия решений.
Что заставляет Запад торопиться с введением новых санкций? Как в Европе были восприняты белорусские контрсанкции? Есть ли признаки того, что принятые санкции работают?
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Как в Европе были восприняты белорусские контрсанкции?
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