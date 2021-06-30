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«Пятый пакет» санкций: что в нём и почему так быстро?

30.06.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Пятый пакет» санкций: что в нём и почему так быстро?
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«Пятый пакет» санкций против Беларуси, вероятно, будет принят Евросоюзом уже в начале июля.

Если эта информация подтвердится, то «четвёртый» и «пятый» пакеты санкций отделяют всего пару недель - невероятная для ЕС скорость принятия решений.

Что заставляет Запад торопиться с введением новых санкций? Как в Европе были восприняты белорусские контрсанкции? Есть ли признаки того, что принятые санкции работают?

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает арт-директор Белорусского свободного театра, программный директор Creative Politics Hub Николай Халезин.

 
 
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Как в Европе были восприняты белорусские контрсанкции?
 
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