Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Пятый пакет» санкций: что в нём и почему так быстро? Как в Европе были восприняты белорусские контрсанкции?

Если эта информация подтвердится, то «четвёртый» и «пятый» пакеты санкций отделяют всего пару недель - невероятная для ЕС скорость принятия решений.Что заставляет Запад торопиться с введением новых санкций? Как в Европе были восприняты белорусские контрсанкции? Есть ли признаки того, что принятые санкции работают?На эти и другие вопросыотвечает арт-директор Белорусского свободного театра, программный директор Creative Politics Hub