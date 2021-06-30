Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело за оскорбление Президента

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно при мониторинге информации в интернете выявила, что неустановленное лицо в экстремистском Telegram-канале "Гродно 97%" разместило публикацию, содержащую публичное оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"25 июня прокуратурой Гродно возбуждено уголовное дело по факту оскорбления Президента. Вышеуказанные противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса", - рассказали в ведомстве.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.-0-