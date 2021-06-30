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Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело за оскорбление Президента
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно при мониторинге информации в интернете выявила, что неустановленное лицо в экстремистском Telegram-канале "Гродно 97%" разместило публикацию, содержащую публичное оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
"25 июня прокуратурой Гродно возбуждено уголовное дело по факту оскорбления Президента. Вышеуказанные противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса", - рассказали в ведомстве.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.-0-
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Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.
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