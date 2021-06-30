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На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

30.06.2021 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Могилевская область стала лидером по питательности заготовленного корма для крупного рогатого скота. Несмотря на аномальную жару, в регионе успели убрать травы с площади 200 тысяч гектаров без потери качества будущей кормовой базы. Первый этап зеленой жатвы подошел к концу, и многие хозяйства, не медля, приступили ко второму. Среди тех, кто вернулся на поля за вторым зеленым урожаем, уже определились и лидеры. Это Горецкий и Быховский районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько щедрым будет стол у буренок в 2021 году, знает Юлия Мычка.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Заготовка кормов в Быховском районе идет полным ходом. Чтобы не нарушать технологию и создать крепкую кормою базу, хозяйства района объединили свои усилия и сформировали отряды. Общими силами в первый укос им удалось выполнить больше половины запланированных объемов. Сегодня техника работает на просторных лугах у реки Днепр. Здесь заготавливают сено.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Юлия Мычка, корреспондент:
Сено является важным составляющим в рационе питания коровы. Чтобы она давала вкусное молоко, ей необходимо съедать такого корма около 2 килограммов в сутки. И чем больше сена мы заготовим, тем сытнее будет зима.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Виктор Вербичев на поле с 6 утра, и это не рекорд. В знойные дни прошлой недели к работе приходилось приступать почти на рассвете. Ждать погоды времени нет. На пятки наступает второй укос, и каждый час на счету. В день механизатору необходимо укомплектовать 200 рулонов. И если раньше на такой объем работы уходило три дня, то сегодня один. Все дело в технике.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Виктор Вербичев, механизатор сельхозпредприятия «Воронино»:
Раньше работал обыкновенный пресс-подборщик 180-й, на нем была лампочка. Сейчас сделали более современное, показывает все компьютер – плотность, все как положено, набивание, закрывание, открывание.

Юлия Мычка:
Мощнее?

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Виктор Вербичев:
Конечно.

Юлия Мычка:
Насколько?

Виктор Вербичев:
Намного. Механизатор только что делает? Один рычаг нажал, остальное все делает техника.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Пока аграрии старательно пекутся о создании крепкой кормовой базы, местные буренки на курорте. Коровы наслаждаются свежей травой и принимают солнечные ванны на пастбищах. Если смотреть со стороны, то создается впечатление, что животные выстроились в ровную геометрическую фигуру. На самом деле в районе используют фронтальное стравливание. Коровы не бродят по лугу просто так. Поле разделено на загоны, и каждые 40 минут для животных открывают новый газон сочной травы.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Александр Атрошенко, первый заместитель председателя Быховского райисполкома:
Животновод открыл, коровы перешли в новую клетку и выстроились все в ряд, можно сказать, как солдаты. Они поедают площадь загонки, через 30-40 минут животновод снова откроет клетку, наши коровы перейдут в новую загонку. Тем самым поедаемость пастбища будет равномерной.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Использование фронтального метода кормления дает существенную прибавку в надоях молока. За сутки они увеличиваются на 10 %. Сейчас одна буренка Быховского района в среднем дает около 10 литров молока в сутки. В этом году животноводы стремятся приблизиться к цифре 15. Ведь высокие надои – это прибыль для хозяйства. Но фундамент молочной стратегии строится здесь и сейчас.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Александр Атрошенко:
У нас сегодня, по всем предварительным данным, все корма идут первым классом, что позволит увеличить продукцию животноводства как молочного, так и мясного процентов на 15-20.

На поле с 6 утра, и это не рекорд. Узнали, как идёт укос трав в Могилёвской области

Насколько щедрым будет кормовой стол у буренок, покажут результаты второго укоса. И если они не уступят результатам первого, – а в области по заготовке сенажа уже перешагнули миллионный рубеж, – то будем и с молоком, и с мясом.

 
 
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Новости Беларуси. Могилевская область стала лидером по питательности заготовленного корма для крупного рогатого скота. Несмотря на аномальную жару, в регионе...
 
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