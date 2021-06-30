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Маргелов: Нельзя исключать политику в ситуации с обысками компаний

30.06.2021 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за отсутствия необходимого информирования о причинах обысков каждый бизнесмен начинает думать, что завтра могут прийти за ним, заявил "Белорусскому партизану" сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Маргелов: Нельзя исключать политику в ситуации с обысками компаний
– Сегодня силовики пришли в косметическую компанию «Модум». Можно вспомнить, что на прошлой неделе с обыском приходили в компании «Юркас» и «21 век». Как оценить эти действия силовиков? Могут ли быть оправданы внезапные обыски и задержания бизнесменов?

– Мы не знаем юридическую сторону этих ситуаций. Но в любом случае это вызывает в деловых кругах очень большую озабоченность. Эти явления участились, а достоверной информации об основаниях для таких действий крайне мало. Поэтому, конечно, это вызывает серьезное напряжение у предпринимателей.

– Как, на ваш взгляд, властям стоило бы действовать в ситуациях, когда в отношении компаний есть серьезные подозрения?

– Нужно разъяснять общественности, о чем идет речь. Пускай даже после того, как «пришли». Но чтобы была достоверная информация, а не додумывания.

Посмотрите, что произошло с «Грином»: арестовали основателя, потом выпустили. Теперь одни пишут одно, другие – другое. А что произошло на самом деле – неизвестно. 

Это не добавляет радости в предпринимательскую деятельность: в ситуации туманности каждый начинает думать, что завтра могут прийти за ним.

Поэтому люди не хотят инвестировать, развивать свой бизнес, а хотят сворачивать свое дело и уезжать. Соответственно это негативно влияет на результаты работы экономики страны в целом.  

– Звучат догадки, что по крайней мере некоторые последние обыски могут быть связаны с подозрениями в неуплате налогов. Как считаете, неуплата налогов – это серьезная болезнь в белорусском бизнесе?

– На общем мировом фоне очень даже несерьезная. Идеальной уплаты налогов не может быть хотя бы по той причине, что система налогообложения в Беларуси не идеальная – далеко не всегда поймешь, какие налоги и когда нужно платить, идут неоднозначные трактовки. 

Кстати, позавчера на заседании Совета по развитию предпринимательства при Совмине обсуждали этот вопрос. 

И что обидно: в свое время вроде бы у нас выработался консенсус – за налоги не нужно сажать людей, налоги должны быть возмещены. Ну, за исключением самых вопиющих случаев. 

И посмотрите: те, кто не заплатил миллионы долларов налогов, находятся на свободе. А те, кому насчитали неуплату в тысячи долларов, чаще всего сидят. Это очень нехорошая тенденция.

– Кого вы имеете в виду под теми, кто не заплатил миллионы долларов налогов, – государственные предприятия? 

– Конечно, есть среди них и частный бизнес. 

– СМИ отмечают, что «Модум» как и 21vek.by сотрудничали с Европейским банком реконструкции и развития. Стоит ли искать политику в ситуациях с их обыском? 

– Вы знаете, исключать ее нельзя. Понятно, что в предпринимательской среде мнения разделенные, очень большая группа настроена, скажем так, оппозиционно к действующей власти. Можно найти оппозиционные высказывания у многих. Но нужно ли преследовать этих людей?

Чем больше преследований таких бизнесменов, тем больше расширяется оппозиционность среди оставшихся. Раз 2021-й объявлен «Годом народного единства», нужно искать то, что нас объединяет, а не разъединяет.

Подобные действия напрямую влияют на экономику и жизненный уровень всех граждан Беларуси.
 
 
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Из-за отсутствия необходимого информирования о причинах обысков каждый бизнесмен начинает думать, что завтра могут прийти за ним, заявил "Белорусскому партизану"...
 
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