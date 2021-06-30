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Погода в СНГ: штормовое предупреждение из-за жары в Казахстане, дожди в Беларуси
30.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, кратковременный дождь во второй половине дня и температура плюс 21 будут сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
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В Душанбе солнечно, с утра температура воздуха плюс 32 градуса.
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