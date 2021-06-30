Глава представительства ЕС в Минске уехал в Брюссель для консультаций

Источник материала: Смартпресс

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, сообщают РИА .

Напомним, Шубель был вызван 28 июня в МИД Беларуси "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси".

Главе представительства было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Постоянный представитель Беларуси при ЕС также для консультаций отзывается в Минск.

Помимо этого, МИД заявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.

Тогда же МИД Беларуси озвучил решение о приостановке Беларусью своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.

24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.