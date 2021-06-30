Осталось только молиться? Почему 3 июля не будет парада

Источник материала: Салiдарнасць

Государственные СМИ опубликовали развлекательную программу в столице на День независимости. Основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов поделился с «Филином» мыслями о том, почему власти в этом году решили отказаться от парада 3 июля.

— В Беларуси обожают проводить различные парады. Они — часть коммуникационной и пиар-стратегии властей, демонстрация мощи, успехов, уверенности в себе. Особенно все это напрашивалось сейчас, в русле той риторики, которую себе избрали власти: борьбы якобы с нацизмом, победы над коллаборантами, которыми они пытаются представить своих оппонентов.

Однако, несмотря на все это, парад не состоится.

Явно для этого должна быть веская причина, и тут нам остается только гадать. Я в своих «гаданиях» выделил бы три возможных варианта.

Первый — экономия средств, ведь парад — дело дорогое. Несмотря на то, что экономические показатели пока вниз не летят, уверенности в экономическом будущем никакой нет.

Целая серия действий, которые власть сейчас системно предпринимает, говорит о том, что они пытаются либо экономить, либо выдаивать ресурсы всеми возможными способами. Например, террор против бизнеса стал уже вполне системным. Пока на уровне слухов, но существует много информации о том, что представители бизнеса могут «откупаться». Это тоже можно считать своеобразным методом поиска ресурсов. Или безудержная вырубка леса.

Второе возможное объяснение, по словам собеседника, может заключаться в том, что руководство Беларуси опасается рисков в связи с возможной нештатной ситуацией с точки зрения безопасности.





В 2017 году танк во время репетиции парада снёс столб. Фото Геннадия Ермоловича, facebook

— Третья версия — власть не хочет нагнетать лишний раз обстановку в Минске. Парады, особенно летний, всегда сильно раздражали минчан. Несколько недель подготовки, шумных ночей, разрушения асфальтовых и бульварных покрытий, какие-то аварии… Людям каждый раз сильно это действует на нервы.

На мой взгляд, причина отказа от мероприятия близка к первой и третьей версиям. Вторую я бы все-таки отбросил, потому что военные на парадах маршируют без боекомплекта.

И если дело действительно в экономии и нежелании раздражать людей, то отказ от парада — свидетельство того, что сами власти не хуже других на сегодняшний день понимают свое достаточно уязвимое положение. И с точки зрения наличия ресурсов, и с точки зрения того, что население готово взорваться из-за любого раздражителя, — заключает Петр Кузнецов.

P.S. «Филина»

Зато на 3 июля намечено проведение «всебелорусской молитвы». Показательно, что параду предпочли религиозный ритуал.