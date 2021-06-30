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«Головченко уже трижды изгонял демонов свободного рынка. Как не попробовать в четвертый?»

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о невообразимом упорстве белорусского правительства в регулировании цен.

— Известно, как премьер Головченко, заместители Головченко и его министры не любят весь этот неблагодарный свободный рынок с его хаотическим ценообразованием. Потому что, откуда свободному рынку знать про справедливые цены? Он даже учебник по экономике за первый курс, в отличие от премьера Головченко, не читал. А премьер Головченко читал. И может даже пересказывал правительству.

Поэтому правительство Головченко с начала года уже трижды изгоняло демонов свободного рынка заклинанием справедливых цен. Последний раз оно это сделало 8 июня. А 10 июня объявили новую инфляцию. И по удивительному стечению обстоятельств, новая инфляция оказалась гораздо убедительнее прежней и почти вплотную приблизилась к двузначным показателям.

И когда ты что-то делал трижды и всякий раз результат категорически не соответствовал твоим ожиданиям, то не остается ничего другого кроме как попробовать в четвертый раз. Потому что первый раз это была случайность, второй раз – совпадение, а в третий – досадное стечение обстоятельств. Согласись, ничем, кроме случайности невозможно же объяснить тот удивительный факт, что цены несправедливо растут, хотя правительство все за них давно решило.

Так что вчера министерство торговли провозгласило заклинание справедливых цен еще на три месяца вперед. И, конечно, в этот раз демоны свободного рынка обязательно должны послушаться. Ну хотя бы из уважения к упорству.

Потому что в чем другом, а в упорстве белорусским властям не откажешь. Вот они уже обеспечили себе четыре пакета санкций от Евросоюза, но это же не повод, чтобы останавливаться. Халезин сообщил, что пятый пакет Евросоюз собирается принять уже в начале июля.

И, конечно, если ЕС это сделает, то последствия самого факта его принятия могут оказаться важнее содержания. То есть последствия будут, даже если в содержания окажутся какие-нибудь сущие пустяки. Потому что если санкционные пакеты становятся повседневной рутиной, то никому (в смысле иностранных компаний) уже неинтересно разбираться в юридических формальностях и товарных номенклатурах. Толку что ты в них разберешься, если через неделю надо будет разбираться заново?

Проще устроить себе минимизацию убытков, пока не стало совсем поздно. Потому что, если санкционные пакеты начинают принимать со средней периодичностью раз в две недели, то понятно же, что дальше убытков будет все больше, а удовольствия (в смысле неожиданных бонусов и прибылей) все меньше. И если упорствовать по примеру белорусских властей, то, после очередного санкционного пакета, можно потерять все, что было нажито непосильным трудом.

 
 
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Телеграм-канал «Письма к дочери» — о невообразимом упорстве белорусского правительства в регулировании цен.
 
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