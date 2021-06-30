ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявили обвинение еще по двум уголовным статьям

30.06.2021 18:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Бывшему следователю и инициатору проекта ByChange Евгению Юшкевичу предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявили обвинение еще по двум уголовным статьям

«Юшкевича задержали 19 апреля по подозрению по ст. 289 УК (акт терроризма), — говорится в сообщении. — Дома у него провели обыск, а его самого поместил в СИЗО КГБ, куда долгое время не пускали адвоката. Сейчас Юшкевич находится в СИЗО-1, срок содержания под стражей ему продлили до 19 августа», передает БелаПАН.

Правозащитникам стало известно, что Юшкевичу предъявили новые уголовные обвинения: по ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 293 (массовые беспорядки).

По информации правозащитников, Юшкевич предполагает, что в ближайшее время его снова могут перевести в СИЗО КГБ, и беспокоится об «образе, который власти могут начать ему создавать после того, как выжмут из Романа Протасевича все, что можно».

Из Следственного комитета Юшкевич уволился несколько лет назад. В 2020 году был причастен к созданию проекта ByChange для помощи и переобучения силовиков и госслужащих, лишившихся работы из-за своей политической и гражданской позиции.

Юшкевича задерживали по уголовному делу 25 ноября. Его поместили в ИВС в 1-м переулке Окрестина в Минске, затем перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского. Юшкевича подозревали в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». 4 декабря мера пресечения в его отношении была изменена на подписку о невыезде.

17 марта этого года Юшкевич написал в «Фейсбуке», что в то время, когда он с адвокатом был на допросе в минском управлении Следственного комитета, в его автомобиль, припаркованный неподалеку, проникли неизвестные и производили какие-то действия. Установленный в автомобиле видеорегистратор сработал на движение и записал звуки происходящего, а также руки неизвестного.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшему следователю и инициатору проекта ByChange Евгению Юшкевичу предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан продюсер фильма об Александре Медведе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by