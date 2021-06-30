Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявили обвинение еще по двум уголовным статьям

Бывшему следователю и инициатору проекта ByChange Евгению Юшкевичу предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает правозащитный сайт spring96.org.





«Юшкевича задержали 19 апреля по подозрению по ст. 289 УК (акт терроризма), — говорится в сообщении. — Дома у него провели обыск, а его самого поместил в СИЗО КГБ, куда долгое время не пускали адвоката. Сейчас Юшкевич находится в СИЗО-1, срок содержания под стражей ему продлили до 19 августа», передает БелаПАН .

Правозащитникам стало известно, что Юшкевичу предъявили новые уголовные обвинения: по ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 293 (массовые беспорядки).

По информации правозащитников, Юшкевич предполагает, что в ближайшее время его снова могут перевести в СИЗО КГБ, и беспокоится об «образе, который власти могут начать ему создавать после того, как выжмут из Романа Протасевича все, что можно».

Из Следственного комитета Юшкевич уволился несколько лет назад. В 2020 году был причастен к созданию проекта ByChange для помощи и переобучения силовиков и госслужащих, лишившихся работы из-за своей политической и гражданской позиции.

Юшкевича задерживали по уголовному делу 25 ноября. Его поместили в ИВС в 1-м переулке Окрестина в Минске, затем перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского. Юшкевича подозревали в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». 4 декабря мера пресечения в его отношении была изменена на подписку о невыезде.

17 марта этого года Юшкевич написал в «Фейсбуке», что в то время, когда он с адвокатом был на допросе в минском управлении Следственного комитета, в его автомобиль, припаркованный неподалеку, проникли неизвестные и производили какие-то действия. Установленный в автомобиле видеорегистратор сработал на движение и записал звуки происходящего, а также руки неизвестного.