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Не раньше осени. В Казахстане наметили сроки начала поставок нефти в Беларусь

30.06.2021 18:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Не раньше осени. В Казахстане наметили сроки начала поставок нефти в Беларусь
Иллюстративное фото
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев рассказал, что страна начнет поставлять нефть и нефтепродукты в Беларусь не раньше осени 2021 года, сообщает «Казинформ».

Недавно стороны договорились о поставке таких углеводородов из Казахстана в Беларусь. По словам Нурлана Ногаева, после ратификации соответствующего документа парламентом составят план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларусь, обсудят виды и объемы нефтепродуктов.

Парламент Казахстана возобновит свою работу осенью. Тогда соглашение и внесут на ратификацию.
 
 
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Недавно стороны договорились о поставке таких углеводородов из Казахстана в Беларусь.
 
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