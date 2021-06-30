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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не раньше осени. В Казахстане наметили сроки начала поставок нефти в Беларусь Недавно стороны договорились о поставке таких углеводородов из Казахстана в Беларусь.

Недавно стороны договорились о поставке таких углеводородов из Казахстана в Беларусь. По словам, после ратификации соответствующего документа парламентом составят план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларусь, обсудят виды и объемы нефтепродуктов.Парламент Казахстана возобновит свою работу осенью. Тогда соглашение и внесут на ратификацию.