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Не раньше осени. В Казахстане наметили сроки начала поставок нефти в Беларусь
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Недавно стороны договорились о поставке таких углеводородов из Казахстана в Беларусь. По словам Нурлана Ногаева, после ратификации соответствующего документа парламентом составят план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларусь, обсудят виды и объемы нефтепродуктов.
Парламент Казахстана возобновит свою работу осенью. Тогда соглашение и внесут на ратификацию.
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Недавно стороны договорились о поставке таких углеводородов из Казахстана в Беларусь.
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