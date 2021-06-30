Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», - сказал Путин.

«Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам», - высказал негодование Путин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин: Запад на решится на третью мировую, если Россия потопит корабль НАТО По его словам, подход эсминца к берегам Крыма имеет политическую и военную составляющие.

Об этом заявил президент РФв ходе ежегодного телешоу «Прямая линия», которое в среду транслируют федеральные телеканалы.По его словам, подход эсминца к берегам Крыма имеет политическую и военную составляющие: он состоялся спустя несколько дней после саммита с Джо Байденом в Женеве.Кроме того, «пытались с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится», сказал Путин.Действия российских пограничников, которые открыли предупредительный огонь около эсминца, по словам президента, не угрожали развязать третью мировую войну.Учения SeeBreeze, в ходе которых британский эсминец оказался в Черном море, по мнению президента, свидетельствуют о «военном освоении Украины» странами НАТО.На Западе «подняли большой шум» из-за учений, которые Россия проводила на своей территории вблизи украинских границ, поэтому была дана команда «потихонечку заканчивать», сообщил Путин.