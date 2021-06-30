ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин: Запад на решится на третью мировую, если Россия потопит корабль НАТО

30.06.2021 18:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Путин: Запад на решится на третью мировую, если Россия потопит корабль НАТО
Фото: ТАСС
Инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма в Черном море является спланированной провокацией Лондона и Вашингтона, но даже если бы российские вооруженные силы уничтожили корабль, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного телешоу «Прямая линия», которое в среду транслируют федеральные телеканалы.

По его словам, подход эсминца к берегам Крыма имеет политическую и военную составляющие: он состоялся спустя несколько дней после саммита с Джо Байденом в Женеве.

Кроме того, «пытались с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится», сказал Путин.

Действия российских пограничников, которые открыли предупредительный огонь около эсминца, по словам президента, не угрожали развязать третью мировую войну.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», - сказал Путин.


Учения SeeBreeze, в ходе которых британский эсминец оказался в Черном море, по мнению президента, свидетельствуют о «военном освоении Украины» странами НАТО.

На Западе «подняли большой шум» из-за учений, которые Россия проводила на своей территории вблизи украинских границ, поэтому была дана команда «потихонечку заканчивать», сообщил Путин.

«Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам», - высказал негодование Путин.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, подход эсминца к берегам Крыма имеет политическую и военную составляющие.
 
Новости дня
Новости разные
 
ООН подозревает российских наемников в преступлениях в Африке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by