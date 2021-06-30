Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

Лев

Весы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головокружительные романы и сюрпризы. Каким знакам зодиака скоро сказочно повезет в любви Примерно в середине лета начнется череда приятных сюрпризов.

Зодиакальные представители попадут в водоворот удивительных событий. Возможны новые судьбоносные контакты, которые перерастут в роман. Стоит приглядеться к людям из нынешнего круга общения. Для тех Львов, которые уже нашли вторую половинку, месяц также благоприятен: судьба подарит шанс внести в отношения нечто новое.Примерно в середине лета начнется череда приятных сюрпризов. Место для романтики найдется даже в жизни тех, кто ставит на первое место карьеру. Отношения могут начаться как деловые, а позже перейти в нечто большее. Особенно яркие вспышки чувств возможны ближе к концу июля.