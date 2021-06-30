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Головокружительные романы и сюрпризы. Каким знакам зодиака скоро сказочно повезет в любви

30.06.2021 18:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Головокружительные романы и сюрпризы. Каким знакам зодиака скоро сказочно повезет в любви
Картинка носит иллюстративный характер
Астрологи назвали два знака зодиака, у которых в июле произойдут приятные перемены в любовной сфере.

Лев


Зодиакальные представители попадут в водоворот удивительных событий. Возможны новые судьбоносные контакты, которые перерастут в роман. Стоит приглядеться к людям из нынешнего круга общения. Для тех Львов, которые уже нашли вторую половинку, месяц также благоприятен: судьба подарит шанс внести в отношения нечто новое.


Весы


Примерно в середине лета начнется череда приятных сюрпризов. Место для романтики найдется даже в жизни тех, кто ставит на первое место карьеру. Отношения могут начаться как деловые, а позже перейти в нечто большее. Особенно яркие вспышки чувств возможны ближе к концу июля.
 
 
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Примерно в середине лета начнется череда приятных сюрпризов.
 
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