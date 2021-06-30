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Власти украинского Николаева отказались покупать белорусские троллейбусы
Источник материала: АФН
Из-за политической ситуации в Беларуси мэрия украинского Николаева остановила закупку 50 белорусских троллейбусов.
Об этом сообщил вице-мэр города Виталий Луков, передает Еврорадио.
Ранее Львов отказался от закупки 100 автобусов МАЗ несмотря на победу белорусского предприятия в тендере.
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Из-за политической ситуации в Беларуси мэрия украинского Николаева остановила закупку 50 белорусских троллейбусов.
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