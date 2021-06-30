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В Минске администратор интернет-магазина присвоил из кассы Br16,3 тыс. и потратил на ставки

30.06.2021 18:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы задержали 27-летнего администратора интернет-магазина, специализирующегося на продаже продуктов питания, за присвоение денег из кассы. Факт недостачи денежных средств был выявлен в ходе проведения инвентаризации магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что с 1 по 9 июня текущего года молодой человек брал деньги из кассы, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Отчеты по выручке отправлял в главный офис без недостач, чтобы не вызывать подозрение. Задержанный надеялся на то, что отыграется и вернет присвоенное. Сумма ущерба составила Br16,3 тыс.

Известно, что ранее в поле зрения правоохранителей молодой человек не попадал, ущерб возместил в полном объеме.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств в крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что с 1 по 9 июня текущего года молодой человек брал деньги из кассы, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Отчеты по выручке отправлял в главный...
 
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