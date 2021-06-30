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Прокуратура Ошмянского района возбудила уголовное дело за клевету в отношении Президента

30.06.2021 18:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ошмянского района возбудила уголовное дело за клевету в отношении главы государства. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Работники прокуратуры при мониторинге информации в интернете выяснили, что неустановленное лицо в Telegram-чате "Ошмяны для жизни" разместило сообщение, содержащее бездоказательные, заведомо ложные, позорящие Президента личные измышления, соединенные с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, которое стало доступно для обозрения неограниченному кругу лиц.

Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.367 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.367 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
 
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