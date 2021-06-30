Семья из Молодечненского района стала жертвой мошенников при покупке детских вещей в интернете

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе семья стала жертвой мошенников при покупке детских вещей в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"35-летняя жительница агрогородка Олехновичи нашла в популярном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" объявление о продаже детских вещей. Решив приобрести товар, она написала продавцу. Обсудив с ней условия сделки, покупательница предложила перевести на карту задаток. В итоге супруг женщины перечислил на счет, указанный злоумышленницей, денежные средства в размере Br50", - рассказали в УВД.

На следующий день мошенница убедила перевести ей на банковскую карту оставшуюся часть денег за товар. По ее словам, после оплаты водитель доставит заказ из Браслава по нужному адресу. Женщина с супругом выполнили условия и перечислили еще Br150.

Но заветных покупок жители Молодечненского района так и не дождались, потеряв при этом более Br200. После осуществления перевода так называемая продавец перестала отвечать на сообщения и удалила учетную запись.

В милицию обратился супруг покупательницы с заявлением, что неизвестное лицо, введя в заблуждение, завладело принадлежащими ему денежными средствами. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ст.209 (мошенничество) УК. По оперативной информации, деньги потерпевшего ушли на счет банка другого государства.

Милиция пояснила, что мошеннические схемы через интернет обязаны успехом чрезмерной доверчивости и невнимательности самих пользователей сети. Чтобы обезопасить себя, правоохранители рекомендуют гражданам никогда не вносить предоплату, а передавать деньги лично при получении товара, не переходить по предложенным ссылкам на внешние сайты, не разглашать никому конфиденциальные данные - CVV/CVC-код банковской карты, коды из СМС от банка или других сервисов.-0-