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Суд в Витебске признал экстремистскими еще четыре Telegram-канала

30.06.2021 18:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района г.Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК признал материалы Telegram-каналов "Отряды гражданской самообороны Беларуси", "Дружины народной самообороны", "ОГСБ чат" и "ДНС чат" экстремистскими. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

В этих сообществах публиковали призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях. Материалы также содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, включая сотрудников органов внутренних дел и судей. При этом пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам.

МВД напоминило, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В этих сообществах публиковали призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию...
 
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