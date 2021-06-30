Суд в Витебске признал экстремистскими еще четыре Telegram-канала

Источник материала: БелТА

30 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района г.Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК признал материалы Telegram-каналов "Отряды гражданской самообороны Беларуси", "Дружины народной самообороны", "ОГСБ чат" и "ДНС чат" экстремистскими. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

В этих сообществах публиковали призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях. Материалы также содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, включая сотрудников органов внутренних дел и судей. При этом пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам.

МВД напоминило, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-