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Нет соглашения: у Месси сегодня заканчивается контракт с "Барселоной"
Источник материала: Партизан
Завтра капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.
Срок действия нынешнего соглашения с каталонским клубом истекает в полночь. Сообщалось,
Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.
Со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться
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Завтра капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.
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