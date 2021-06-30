ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нет соглашения: у Месси сегодня заканчивается контракт с "Барселоной"

30.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Завтра капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.



Срок действия нынешнего соглашения с каталонским клубом истекает в полночь. Сообщалось, пишет sports.ru, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023 года, однако о продлении сотрудничества еще не было объявлено официально.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.

Со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура Ошмянского района возбудила уголовное дело за клевету в отношении Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by