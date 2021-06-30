







пишет sports.ru, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023 года, однако о продлении сотрудничества еще не было объявлено официально. Срок действия нынешнего соглашения с каталонским клубом истекает в полночь. Сообщалось,sports.ru, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023 года, однако о продлении сотрудничества еще не было объявлено официально.





Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.



