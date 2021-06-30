Глава представительства Всемирного банка покинет Беларусь с усиленной иммунной системой









Информация об этом появилась на официальной странице представительства Всемирного банка в Facebook.





Там была размещена фотография Алекса Кремера с сертификатом о получении вакцины SPUTNIK V и словами: "Я покидаю Беларусь через несколько дней с множеством воспоминаний и двумя ценными прощальными подарками: сертификатом о вакцинации против COVID-19 и усиленной иммунной системой".





Алекс Кремер официально вступил в должность Постоянного представителя Всемирного банка в Беларуси в июле 2017 года. До этого он работал в Молдове, Кыргызской Республике и Туркменистане. Он является автором ряда работ, включая исследования в области сельского хозяйства, энергоэффективности и развития отсталых регионов. Алекс Кремер имеет степень по экономике университетов Кембриджа и Лондона, является доктором философских наук Лондонского университета, имеет диплом в области делового администрирования. Женат, воспитывает 3 детей, увлекается пением, писательством, горным туризмом и фехтованием.