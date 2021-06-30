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Еще четыре Telegram-канала записаны в "экстремисты"

30.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 июня суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК признал «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной Самообороны», «ОГСБ чат»» и «ДНС чат» "экстремистскими" материалами, сообщает МВД

Напомним, распространение (репост) информации из из этих каналов влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
 
Теги: Витебск
 
 
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30 июня суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК признал «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной...
 
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