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Еще четыре Telegram-канала записаны в "экстремисты"
Источник материала: Партизан
30 июня суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК признал «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной Самообороны», «ОГСБ чат»» и «ДНС чат» "экстремистскими" материалами, сообщает МВД
Напомним, распространение (репост) информации из из этих каналов влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
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30 июня суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК признал «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной...
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