Парламентарии России и Беларуси обсудили здравоохранение на Форуме регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 80 российских регионов сотрудничают с Беларусью. Сегодня в рамках Форума регионов взаимодействие двух стран обсуждали парламентарии, передает телеканал «МИР 24».

Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России. И первое среди стран СНГ. С начала года товарооборот между странами увеличился на 21%. Перспективы сотрудничества в разных сферах обсудили в формате видеоконференции на заседании межпарламентской комиссии. Одна из главных тем – сохранение здоровья.

«Это демографическая безопасность, здравоохранение. На сегодня эта тема очень актуальна для двух государств. Все-таки хотелось, чтобы встреча прошла в оффлайн-режиме. Тем не менее те вопросы, те задачи, которые мы ставим перед собой, мы решаем», – сказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко.

Завтра на Форуме регионов состоится пленарное заседание. Ожидается, что участие в нем примут главы государств. Из-за пандемии основная часть повестки форума регионов проходит в онлайн-формате.