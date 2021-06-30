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Парламентарии России и Беларуси обсудили здравоохранение на Форуме регионов
30.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около 80 российских регионов сотрудничают с Беларусью. Сегодня в рамках Форума регионов взаимодействие двух стран обсуждали парламентарии, передает телеканал «МИР 24».
Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России. И первое среди стран СНГ. С начала года товарооборот между странами увеличился на 21%. Перспективы сотрудничества в разных сферах обсудили в формате видеоконференции на заседании межпарламентской комиссии. Одна из главных тем – сохранение здоровья.
Завтра на Форуме регионов состоится пленарное заседание. Ожидается, что участие в нем примут главы государств. Из-за пандемии основная часть повестки форума регионов проходит в онлайн-формате.
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1 июля на форуме состоится пленарное заседание. Ожидается, что участие в нем примут главы государств.
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