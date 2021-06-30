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Как не переплачивать за банковское обслуживание? Присмотритесь к пакетам для бизнеса от БСБ Банка

30.06.2021 18:47 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Успех любого бизнеса складывается из двух составляющих: увеличения доходов и минимизации расходов. Банковское обслуживание, как правило, далеко не самая большая статья в списке затрат компании, но обязательная и постоянная. Пакеты для корпоративных клиентов от БСБ Банка позволяют оптимизировать затраты и, при этом, не только сохранить все необходимые сервисы, но и получить уникальные услуги.

Для корпоративных клиентов, которые уже не являются новичками в бизнесе, БСБ Банк предлагает два пакета услуг: БСБ Бизнес и БСБ Бизнес Про, в которых есть все необходимое для компаний и индивидуальных предпринимателей.

"Для новых компаний и ИП у БСБ Банка есть бесплатный пакет "Добро пожаловать". По мере становления бизнеса, клиент может перейти на пакет БСБ Бизнес или БСБ Бизнес Про, выбирая по количеству включенных платежей и других услуг. При этом мы старались сделать так, чтобы каждая из включенных услуг стала дешевле, а пакет – выгоднее", - отмечает Директор по развитию, член Правления БСБ Банка Алексей Закревский.

Как не переплачивать за банковское обслуживание? Присмотритесь к пакетам для бизнеса от БСБ Банка

Особенностью пакетов для корпоративных клиентов от БСБ Банка являются возможность проверки контрагентов прямо в интернет-банке на наличие задолженности перед бюджетом, судебных разбирательств, нахождение в стадии банкротства или ликвидации и технология прямого обмена данными с программами 1С.

Алексей Закревский подчеркивает: "БСБ Банк – первый в стране банк, который реализовал технологию прямого обмена данными с программами 1С. Интеграция позволяет удобно совершать платежи прямо из бухгалтерской программы, не входя в интернет-банк. Эта услуга включена в стоимость наших бизнес-пакетов".


С пакетом БСБ Бизнес за 14 рублей в месяц вы получите следующие услуги:

  • Обслуживание (ведение) текущего счета юридического лица, индивидуального предпринимателя

  • Платежи в BYN через онлайн-сервисы, включенные в пакет - 10 шт

  • Платежи в BYN сверх пакета - 1 BYN

  • Внесение выручки в отделениях банка - 0 BYN

  • Возможность открытия счетов в BYN и иностранной валюте

  • Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета юридическим лицам

  • Интернет-банк с реализованной интеграцией с 1С и проверкой контрагентов

  • Мобильный банк с функцией платежей

  • Круглосуточное онлайн-зачисление зарплаты и личного дохода.

Владельцы пакета БСБ Бизнес Про получат больше возможностей – в первую очередь за счет безлимитного количества платежей.

Пакет услуг "БСБ Бизнес Про" за 23 рубля в месяц включает:

  • Обслуживание (ведение) текущего счета юридического лица, индивидуального предпринимателя

  • Безлимит платежей в BYN через онлайн-сервисы

  • Внесение выручки в отделениях банка 0 BYN

  • Возможность открытия счетов в BYN и иностранной валюте

  • Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета юридическим лицам

  • Оформление корпоративной карты

  • Интернет-банк с реализованной интеграцией с 1С и проверкой контрагентов

  • Мобильный банк с функцией платежей

  • Круглосуточное онлайн-зачисление зарплаты и личного дохода.

Лайфхак: даже если вы проводите больше 10 платежей в месяц, то пакет БСБ Бизнес может оказаться более выгодным, ведь доплата за каждый следующий платеж – всего 1 рубль. Чтобы "догнать" БСБ Бизнес Про, у вас есть в запасе еще (23руб – 14руб) : 1руб/платеж = 9 платежей!

Оптимизация расходов, новые возможности и простота – пакеты услуг для корпоративных клиентов от БСБ Банка позволяют пользоваться банковским обслуживанием максимально эффективно.

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