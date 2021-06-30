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Казахстан не будет поставлять нефть в Беларусь летом

30.06.2021 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поставка казахстанской нефти в Беларусь раньше осени не начнется, заявил на пресс-конференции 30 июня в Нур-Султане министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Казахстан не будет поставлять нефть в Беларусь летом
Фото: exclusive.kz

У чиновника спросили, какими будут объемы поставок нефти на основании недавно подписанного соглашения, от чего зависят эти поставки, а также не боится ли Казахстан поставлять нефть в Беларусь, которая находится под санкциями, передает БелаПАН.

«Недавно было подписано соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь — в ходе визита премьер-министра Республики Беларусь в Республику Казахстан, — сказал Ногаев. — Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение. И после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь. Там же будут обсуждаться виды и объемы нефтепродуктов».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что первые поставки могут быть осуществлены не раньше октября-ноября, глава Минэнерго Казахстана ответил утвердительно.

 
 
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Поставка казахстанской нефти в Беларусь раньше осени не начнется, заявил на пресс-конференции 30 июня в Нур-Султане министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
 
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