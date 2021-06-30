ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры

30.06.2021 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил 26 июня в эфире еженедельного американского шоу Real Time With Bill Maher на канале HBO, передает УНН.


По словам Тарантино, он покидает профессию именно на пике карьеры, поскольку знает, что после головокружительного успеха всегда наступает очередь провалов.
"Я отдал все, что у меня есть, все, что у меня есть", - отметил Тарантино.
Он подчеркнул, пишет unn.com.ua, что планирует снять прощальный фильм, но пока не готов о нем говорить.


 

Контекст

Квентин Тарантино родился в 1963 году в США. Он приобрел мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).
В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году.
Режиссер женат. Жена Тарантино - израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил 26 июня в эфире еженедельного американского шоу Real Time With Bill Maher...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нотка сексуальности в разумных рамках» — Тихановская рассказала, как поздравляет на свадьбах белорусов и почему не носит джинсы на официальных встречах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by