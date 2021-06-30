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Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры
Источник материала: Партизан
Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил 26 июня в эфире еженедельного американского шоу Real Time With Bill Maher на канале HBO, передает УНН.
По словам Тарантино, он покидает профессию именно на пике карьеры, поскольку знает, что после головокружительного успеха всегда наступает очередь провалов.
"Я отдал все, что у меня есть, все, что у меня есть", - отметил Тарантино.
Он подчеркнул,
Контекст
Квентин Тарантино родился в 1963 году в США. Он приобрел мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).
В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году.
Режиссер женат. Жена Тарантино - израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.
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Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил 26 июня в эфире еженедельного американского шоу Real Time With Bill Maher...
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