Опрос Нацбанка: Большинсто белорусов не расположено к крупным покупкам

Также примерно 57% респондентов считают,Office Life, что в данный момент не время откладывать деньги. Если сбережения стоит делать, то хранить надо в наличных. Так полагают 36,4%. Еще 27,1% говорят о вложениях в недвижимость. Только 12,1% предпочитают депозиты в банках, а 5,7% упомянули ценные бумаги.