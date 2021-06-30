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Инфляционные ожидания белорусов продолжили расти в июне

30.06.2021 19:21 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Национальный банк Беларуси (НББ) отмечает рост инфляционных ожиданий белорусов в июне.

Согласно опубликованному регулятором исследованию, в июне ожидаемый уровень инфляции на 12 месяцев увеличился до 14,7% с 12,9% в марте текущего года.

При этом доля респондентов, которые ожидают, что цены будут расти так же интенсивно, выросла до 59,3% с 56,8%. Также выросла доля тех, кто ожидает более быстрого роста цен – до 26,5% с 18,8% в марте. 12,3% респондентов ожидают, что цены будут расти медленнее, чем сейчас; в марте таких было 21,1%.

Оценка ощущаемого уровня инфляции также выросла. В марте население оценивало текущий уровень годовой инфляции в 12,9%, а в июне уже в 14,6%.

Доля респондентов, которые считают, что цены выросли очень сильно, составила 57,4% (в марте – 49,7%), что выросли незначительно – 7,4% (было 11,2%). На умеренный рост цен указали 34,2% респондентов (в марте таких было 37,6%).

Произошли также определенные изменения в сберегательном поведении населения. 57,6% респондентов (в марте 59,8%), считают нынешнее время плохим для осуществления сбережений, причем в национальной валюте готовы это делать 17,2% (в марте – 15,4%). Если в марте хранить свои сбережения в депозите в банке были готовы 11,8% населения, то в июне – 12,1%. Доля предпочитающих наличную форму выросла с 31,6% до 36,4%. Готовых вкладываться в недвижимость стало 27,1% (в марте – 27%).

Плохим нынешнее время для крупных покупок считают 65,9% респондентов (в марте – 68,5%). При этом, у 44,9% респондентов вовсе не было крупных покупок за последние 3 месяца, 19,1% назвали крупными тратами лечение, 14,1% вложились в бытовую технику.

Инфляция за год (май 2021 года к маю 2020 года) сложилась на уровне 9,4%.

 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) отмечает рост инфляционных ожиданий белорусов в июне. Согласно опубликованному регулятором исследованию, в июне...
 
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