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Zoom купила стартап, который поможет переводить речь в реальном времени
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сервис для видеозвонков
Сумма сделки между Zoom и немецким стартапом не называется, однако у компании большие планы. В частности, сервис видеозвонков намерен интегрировать переводчик в свое приложение.
Эта технологии основана на искусственном интеллекте, который способен отображать внизу экрана переведенный текст еще до того, как собеседник закончит предложение. Таким образом перевод автоматически корректируется, в зависимости от контекста, и отображается для собеседника.
Теперь Zoom намерена создать в Германии исследовательский центр, а также нанять 12 ученых, которые будут совершенствовать технологию. -0-
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умма сделки между Zoom и немецким стартапом не называется, однако у компании большие планы.
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