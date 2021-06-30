Рабочий МТЗ получил тяжелое отравление, его спускали с крыши с помощью подъемника













пишет interfax.by. Около шести утра 30 июня спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи рабочему, который пострадал во время работы на крыше литейного цеха МТЗ по улице Долгобродской, сообщили в МЧС. Пострадавший мужчина самостоятельно не мог спуститься с кровли,interfax.by.





"Позже было установлено, что во время работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха он получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени", - рассказали в МЧС.













Спасатели при помощи альпинистского оборудования, носилок и автоподъемника спустили пострадавшего с кровли и доставили в машину скорой помощи.













Пострадавший госпитализирован.