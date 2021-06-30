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Рабочий МТЗ получил тяжелое отравление, его спускали с крыши с помощью подъемника

30.06.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске сотрудники МЧС провели операцию по спуску пострадавшего с кровли цеха.




Около шести утра 30 июня спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи рабочему, который пострадал во время работы на крыше литейного цеха МТЗ по улице Долгобродской, сообщили в МЧС. Пострадавший мужчина самостоятельно не мог спуститься с кровли, пишет interfax.by.

"Позже было установлено, что во время работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха он получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени", - рассказали в МЧС.



Спасатели при помощи альпинистского оборудования, носилок и автоподъемника спустили пострадавшего с кровли и доставили в машину скорой помощи. 



Пострадавший госпитализирован.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники МЧС провели операцию по спуску пострадавшего с кровли цеха.
 
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