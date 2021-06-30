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Рабочий МТЗ получил тяжелое отравление, его спускали с крыши с помощью подъемника
Источник материала: Партизан
В Минске сотрудники МЧС провели операцию по спуску пострадавшего с кровли цеха.
Около шести утра 30 июня спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи рабочему, который пострадал во время работы на крыше литейного цеха МТЗ по улице Долгобродской, сообщили в МЧС. Пострадавший мужчина самостоятельно не мог спуститься с кровли,
"Позже было установлено, что во время работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха он получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени", - рассказали в МЧС.
Спасатели при помощи альпинистского оборудования, носилок и автоподъемника спустили пострадавшего с кровли и доставили в машину скорой помощи.
Пострадавший госпитализирован.
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В Минске сотрудники МЧС провели операцию по спуску пострадавшего с кровли цеха.
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