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«Все картины медленно перетекают одна в другую». Показываем необычные работы белорусских художников-монументалистов
Источник материала: СТВ
Лето – идеальное время не только для отдыха на пляже, но и для походов по культурным заведениям. Тем более что в столице то и дело презентуют необычные выставки. На днях в Республиканской картинной галерее открылся главный проект нового республиканского фестиваля Белорусского союза художников – фестиваль «Монумент». Какие необычные работы белорусских художников-монументалистов можно увидеть, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
Фестиваль задуман как масштабный выставочный марафон, объединяющий художников-монументалистов из Минска и разных регионов Беларуси на различных арт-площадках столицы. Его цель – познакомить публику с новыми тенденциями в современном белорусском монументально-декоративном искусстве, представить известных мастеров и их новые работы, открыть для себя имена молодых авторов, в том числе студентов Белорусской государственной академии искусств, для многих из которых выставка такого масштаба станет дебютной.
Наталья Шарангович:
Что такое витраж? Он состоит из маленьких стеклышек, каждое из которых очень красивое: желтое, красное, синее. Когда мы держим в руках это стеклышко, мы им можем восхититься. Но если мы из этих стеклышек, спаянных вместе, сделаем большую картину, то мы вдруг неожиданно для себя видим совершенно другое изображение. Выход из маленького в очень большое монументальное. И мы надеемся, что человек, который придет на выставку, он из этих маленьких экспозиций, как стеклышек, составит для себя огромную витражную картину нашего монументального искусства.
В рамках выставки представлено около 200 работ различных авторов с самобытным творческим стилем и мировоззрением, а также персональные выставочные проекты художников-монументалистов.
Геннадий Козел, художник-монументалист:
Здесь очень многие работы, которые у меня рождались очень непросто, они переписывались в течение десяти лет даже. Вот ты начинаешь, а потом через 10 лет заканчиваешь эту работу.
Эта работа начиналась в Санкт-Петербурге и заканчивалась в Минске.
Здесь работа представлена – «Оркестровая яма». Я работал три года в Санкт-Петербурге в Малом оперном театре имени Мусоргского. Я проработал три года в постановочной части. Эти ощущения сценического пространства и какие-то образы, которые я там видел, я не всегда мог там выполнить, потому что достаточно сложная перегрузка была, но когда уже отрываешься от этого поля, это всплывает. Сейчас я спокойно вижу и понимаю, что у меня остался этот образ, он требует сериализации определенной.
В программе фестиваля несколько личных проектов известных белорусских монументалистов и молодых авторов, студентов Академии искусств. Все желающие смогут посетить выставку до 4 июля. Идеальный вариант провести эти жаркие дни в прохладе выставочных залов.
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«Все картины медленно перетекают одна в другую». Показываем необычные работы белорусских художников-монументалистов
Лето – идеальное время не только для отдыха на пляже, но и для походов по культурным заведениям. Тем более что в столице то и дело презентуют необычные выставки. На...
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